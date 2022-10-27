В Свердловской области назначили двух мировых судей

У обоих неограниченный срок полномочий. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подписала постановления об утверждении двух мировых судей. У обоих неограниченный срок полномочий.

Согласно документам, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, мировым судьей участка № 1 Верхотурского судебного района назначается Ирина Камалова. Мировым судьей участка № 1 Тавдинского судебного района стала Светлана Богданович.

Кроме того, во вторник, 25 октября, Людмила Бабушкина утвердила своего первого заместителя. Вплоть до конца работы действующего созыва Заксобрания им будет Дмитрий Жуков.