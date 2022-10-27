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27 октября 2022, 11:21

В Свердловской области назначили двух мировых судей

суд

У обоих неограниченный срок полномочий. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подписала постановления об утверждении двух мировых судей. У обоих неограниченный срок полномочий.

Согласно документам, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, мировым судьей участка № 1 Верхотурского судебного района назначается Ирина Камалова. Мировым судьей участка № 1 Тавдинского судебного района стала Светлана Богданович.

Кроме того, во вторник, 25 октября, Людмила Бабушкина утвердила своего первого заместителя. Вплоть до конца работы действующего созыва Заксобрания им будет Дмитрий Жуков. 

Областная газета Свердловской области

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