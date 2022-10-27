Свердловчанам предложили сохранить семейные истории в московском Музее Победы

Зал "Лица Победы". Фото: пресс-служба Музея Победы

Жители Свердловской области могут принять участие во всенародном проекте "Лица Победы" московского Музея Победы. Акция призвана сохранить память о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу.

Как рассказали в пресс-службе музея, для внесения истории в проект необходимы фотография, биография родственника и информация, чем он занимался в годы Великой Отечественной войны. Передать материалы можно через сайт проекта. После проверки карточка станет доступна для поиска.

Кроме того, в Музее Победы создана мультимедийная экспозиция "Лица Победы". Каждый участник проекта или посетитель музея сможет найти своего предка на большом экране и получить интерактивный доступ к базе данных.

"В каждой семье бережно хранят память о родственниках, воевавших на фронте, сражавшихся в подполье или партизанских отрядах, работавших в тылу. Мы предлагаем передать эти истории в наш музейный проект "Лица Победы", чтобы увековечить память о своих близких для многих будущих поколений", — отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Добавим, Музей Победы запустил всероссийский исторический проект "Лица Победы" 3 декабря 2019 года. Сегодня в архиве насчитывается более 700 тысяч историй, и их количество постоянно растет.