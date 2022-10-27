Свердловская ФСБ предостерегла секретоносителей от разглашения гостайны

Предостережения от ФСБ получили три секретоносителя. Фото: Александр Исаков

Управление ФСБ России по Свердловской области в октябре объявило официальные предостережения сотрудникам свердловского минтранса и филиала научно-исследовательского института (НИИ) о разглашении гостайны РФ.

Предостережения получили главный и ведущий специалисты отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. А также сотрудник уральского филиала ФГБУ "Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов".

"УФСБ России по Свердловской области располагало сведениями о том, что указанные лица в нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, составляющих государственную тайну, в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц", — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации. Санкция за разглашение гостайны предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.