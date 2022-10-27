Свердловские аграрии впервые получат субсидии за студентов-практикантов

В этом году практику в хозяйствах прошли более 150 студентов. Фото: Алексей Кунилов

На условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов на эти цели предусмотрено более 1,7 миллиона рублей. Постановление, определяющее порядок предоставления субсидии, принято на заседании правительства Свердловской области 27 октября.

По словам первого замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Сергея Шарапова, субсидии выдаются сельхозпроизводителям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов. При этом, если практикант обучается в Уральском государственном аграрном университете (подведомственное Минсельхозу РФ учреждение), то размер финансовой помощи составит 90%. Для обучающихся в иных образовательных организациях — 30%.

Кроме того, свердловские аграрии продолжат получать субсидии на возмещение части затрат по ученическим договорам. В 2022 году компенсация будет предоставлена за обучение 5 целевиков. После окончания учебы квалифицированные специалисты вернутся работать в хозяйства.

По данным департамента информполитики региона, в текущем году практику на предприятиях по производству растениеводческой или животноводческой продукции прошли более 150 студентов. Среди них — будущие механики, зоотехники и агрономы.

Глава региона Евгений Куйвашев ранее подчеркивал, что темпы развития отрасли напрямую зависят от того, насколько высококлассные кадры работают на селе. Губернатором поставлена задача наращивать компетенции у молодых специалистов, повышать престиж профессии, активнее продвигать аграрные специальности и привлекать абитуриентов.

В Свердловской области выплачиваются подъемные молодым аграриям, которые окончили образовательное учреждение и приехали работать в сельскую местность. Размер субсидии составляет 200 тысяч рублей для специалиста с высшим образованием и 150 тысяч рублей — со средним профобразованием. За последние 5 лет субсидию получили 60 человек. В этом году на эти цели в областном бюджете заложено более 2,2 миллиона рублей.

Также на Среднем Урале с 2021 года реализуется федеральный образовательный проект "Школа фермера", в 2019 году —стартовал проект ранней профориентации школьников "Агрошкола".