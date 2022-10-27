В Свердловской области похолодает до -10 градусов

Резкое похолодание в регионе ожидается уже в ближайшую ночь. Однако столбики термометров опустятся до -10 ºС только при ясной погоде.
Если прояснения не будет, то ожидается 0...-5 ºС. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. В последующие две ночи синоптики обещают -1...-6 ºС.
В светлое время суток будет незначительно теплее. Так, днем 28 октября воздух прогреется до +4 ºС, 29 и 30 числа — до +5 и +6 ºС соответственно. Местами пройдет мокрый снег.
Ниже публикуем подробный прогноз погоды:
Добавим, 28 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).
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