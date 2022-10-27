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Общество
27 октября 2022, 16:38

В Свердловской области похолодает до -10 градусов

заморозки

В Екатеринбурге в ближайшую ночь будет -1...-3 ºС, днем — 0...+2 ºС. Фото: Нина Георгиева

Резкое похолодание в регионе ожидается уже в ближайшую ночь. Однако столбики термометров опустятся до -10 ºС только при ясной погоде.

Если прояснения не будет, то ожидается 0...-5 ºС. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. В последующие две ночи синоптики обещают -1...-6 ºС.

В светлое время суток будет незначительно теплее. Так, днем 28 октября воздух прогреется до +4 ºС, 29 и 30 числа — до +5 и +6 ºС соответственно. Местами пройдет мокрый снег.

Ниже публикуем подробный прогноз погоды:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

Добавим, 28 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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