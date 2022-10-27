Приоритет – социальным расходам

Вчера правительство Свердловской области рассмотрело и одобрило законопроект о бюджете на 2023 год и плановый период. В документе учтены все возможные риски, связанные в первую очередь с санкциями. Основными приоритетами бюджета остаются расходы социальной направленности.

Как отметил исполняющий обязанности министра финансов Свердловской области Александр Старков, при подготовке бюджета региональное правительство опиралось на консервативный вариант экономического прогноза.

– Он предполагает, что доходы бюджета увеличиваются, но с замедлением темпов их роста в ситуации санкций. Такой сценарий потребовал от нас очень взвешенно и осторожно подойти к расходной части. В то же время мы неукоснительно соблюдаем социальные обязательства перед жителями региона, выполняем указы президента и поручения губернатора, – рассказал Александр Старков.

Согласно законопроекту, в 2023 году доходы областной казны составят 343 миллиарда рублей, расходы – 359 миллиардов рублей. По словам Александра Старкова, бюджет сформирован с опорой на четкие приоритеты, а его расходная часть по сравнению с предыдущим годом практически не увеличена, за исключением расходов социальной направленности, которые составят 241 млрд рублей.

В 2023 году в регионе продолжится строительство школ и поликлиник. На эти цели в бюджете запланировано порядка 6,3 млрд рублей. В бюджете запланированы средства на строительство 12 школ, это порядка пяти миллиардов рублей. В том числе – Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, а также учебных заведений. Новые школы появятся также в Серове, Краснотурьинске, Пышме, в поселках Косулино и Нижнеиргинском и других территориях. Также запланировано строительство семи новых поликлиник, на которые предусмотрены 1,3 миллиарда рублей.

Помощь муниципалитетам из областного бюджета также останется на уровне предыдущего года и составит 20,8 миллиарда рублей. Средства будут направлены на ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школ. Всего расходы муниципалитетов в 2023 году составят 107,9 миллиарда рублей, что на пять миллиардов больше, чем в текущем году.

Среди приоритетов бюджета-2023 также сохранение рабочих мест, индексация на 5,5 процента социальных пособий. Также с 1 января и 1 октября 2023 года запланирован рост до 6 процентов зарплат различных категорий бюджетников.

Работа над проектом бюджета продолжается. Как сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Пётр Соколюк, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект 15 ноября. С 17 по 25 ноября документ пройдет доработку. Окончательно утвердить его планируется на заседании Заксобрания 6 декабря.

Важно Расходы социальной направленности: на образование – 100,2 млрд рублей на культуру – 3,4 млрд рублей на здравоохранение – 33,8 млрд рублей на социальную политику – 93,9 млрд рублей на физическую культуру – 9,7 млрд рублей