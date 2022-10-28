16-летний свердловчанин выиграл миллион в федеральном конкурсе

Победителями "Большой перемены" стали 600 школьников. Фото: пресс-служба конкурса

Юный житель Лесного (Свердловская область) Матвей Карпов стал одним из победителей Всероссийского конкурса "Большая Перемена" среди учеников 9–11 классов. Церемония награждения лучших традиционно прошла в детских лагерях МДЦ "Артек".

О своей победе молодой человек рассказал на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Я миллионер в 16! Состоялось награждение участников конкурса "Большая Перемена", я стал победителем", – написал он. Ранее Матвей отмечал, что конкурс дал ему шанс попасть в Артек и "познакомиться с невероятными людьми".

Еще одна представительница Среднего Урала одержала победу – Мария Миллер. В прошлом году она становилась лучшей среди школьников младшей возрастной категории и тогда получила путевку в "Путешествие мечты" (за 15 дней проехала от Москвы до Владивостока). В этом году Мария участвовала в конкурсе для старшеклассников и выиграла премию в размере 200 тысяч рублей.

"Победа не была чем-то ожидаемым с уверенностью. Конкурс был сложный. Но я рада, что я победила и теперь смогу поставить на полку и этот важный диплом. На выигранные деньги я планирую оплатить обучение в "Физтех-лицее" им. П. Л. Капицы, куда поступление для меня было мечтой", – рассказала она пресс-службе конкурса.

Добавим, победителями "Большой перемены" стали 300 одиннадцатиклассников из 1,5 тысяч участников суперфинала – они получат премию в размере 1 миллиона рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9–10 классов выиграли по 200 тысяч рублей.