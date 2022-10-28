В преддверии зимы на "Екатеринбург Арене" появились теплые зоны

Оснащение одной из трибун инфракрасными обогревателями – это эксперимент. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Перед наступлением холодов в подтрибунном помещении "Екатеринбург Арены" появились теплые зоны. В перерывах матчей болельщики смогут согреться под инфракрасными лампами.

Все теплые зоны обозначены специальной наклейкой на полу. Ожидается, что лампы привлекут больше любителей спорта на игры. "Это тепло и ярко, а значит, болельщикам будет комфортнее на трибунах, и для них это будет дополнительным аргументом, чтобы прийти на "Екатеринбург Арену", — заявили в пресс-службе ФК "Урал".

В клубе также отмечают, что есть планы по капитальной реконструкции этих зон и обустройству закрытых теплых помещений. Однако нынешний вариант — единственное, что возможно сделать "здесь и сейчас" при существующих электросетевых, противопожарных, конструктивных и прочих ограничениях.

Футбольный клуб называет установку обогревателей экспериментом и ждет от болельщиков обратной связи.

Напомним, в этом году в чемпионате Мир РПЛ "Урал" проведет еще 2 домашних матча. 6 ноября клуб выступит против столичного "Локомотива", а 12 числа сразится с воронежским "Факелом". Кроме того, дома "шмели" проведут кубковый матч с ЦСКА. Точная дата этой игры будет определена позднее.