26 свердловских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Миллионерами стали 14 уральских школьников благодаря победе в "Большой перемене". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Они все получат денежное вознаграждение от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Финал конкурса состоялся 27 октября в международном детском центре "Артек".

По данным департамента информполитики Свердловской области, заявку на участие в конкурсе подавали 98 тысяч юных свердловчан. Однако до полуфинала дошли 347 учеников 8–10 классов, а в финал прошли 74 человека. По итогам всех состязаний 26 школьников стали победителями самого масштабного детского конкурса.

По словам ученицы 10 класса школы № 122 Екатеринбурга Яны Петровой, во время конкурса ребятам удалось решить большое количество кейсов, касающихся социально-добровольческих проектов, развития наставничества, саморазвития учащихся. В финале они работали над приложением для обеспечения комфортной коммуникации между наставниками и учениками.

"Выигранные деньги я, скорее всего, направлю на обучение или на развитие своего дела, когда исполнится 18 лет. Да и сам денежный приз не был для меня главной целью, я об этом вообще не думала", — добавила она.

Победители среди учащихся 8–9 классов:

Рожкова Виктория (Екатеринбург),

Рожкова Дарья (Екатеринбург),

Ильина Александра (Лесной),

Давыдова Диана (Нижний Тагил),

Смирнова Тамара (Волчанск),

Сафонов Савелий (Екатеринбург),

Мальцева Мария (Первоуральск),

Маловцева Мария (Волчанск),

Миллер Мария (Первоуральск),

Мельникова Евгения (Лесной),

Бархатова Элина (Первоуральск),

Александр Плесовских (село Покровское).

Победители среди учащихся 10 классов:

Борисова Дарья (Лесной),

Култышева Екатерина (Нижний Тагил),

Петрова Яна (Екатеринбург),

Костина Варвара (Екатеринбург),

Бурханов Булат (Екатеринбург),

Осинцев Кирилл (Екатеринбург),

Сучков Андрей (Екатеринбург),

Пестриков Роман (Екатеринбург),

Артемьевских Софья (Красноуфимск),

Кириллова Алена (Екатеринбург),

Симонова Мария (Каменск-Уральский),

Пёстрый Михаил (Серов),

Деревянко Анастасия (Лесной),

Карпов Матвей (Лесной).

14 десятиклассников в качестве награды за победу получат по миллиону рублей. Выигрыш можно потратить на оплату обучения, покупку жилья или бизнес-стартап. Кроме того, каждый выпускник получит до 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 12 учащихся 8–9 классов получат вознаграждение в размере 200 тысяч рублей на допобразование или приобретение техники, гаджетов.

Добавим, организаторами "Большой перемены" выступают Росмолодежь, Минпросвещения РФ, АНО "Россия — страна возможностей". Масштабный проект для школьников способствует достижению целей нацпроекта "Образование".

Ранее "Областная газета" рассказывала о двух победителях со Среднего Урала.