26 свердловских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Они все получат денежное вознаграждение от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Финал конкурса состоялся 27 октября в международном детском центре "Артек".
По данным департамента информполитики Свердловской области, заявку на участие в конкурсе подавали 98 тысяч юных свердловчан. Однако до полуфинала дошли 347 учеников 8–10 классов, а в финал прошли 74 человека. По итогам всех состязаний 26 школьников стали победителями самого масштабного детского конкурса.
По словам ученицы 10 класса школы № 122 Екатеринбурга Яны Петровой, во время конкурса ребятам удалось решить большое количество кейсов, касающихся социально-добровольческих проектов, развития наставничества, саморазвития учащихся. В финале они работали над приложением для обеспечения комфортной коммуникации между наставниками и учениками.
"Выигранные деньги я, скорее всего, направлю на обучение или на развитие своего дела, когда исполнится 18 лет. Да и сам денежный приз не был для меня главной целью, я об этом вообще не думала", — добавила она.
Победители среди учащихся 8–9 классов:
- Рожкова Виктория (Екатеринбург),
- Рожкова Дарья (Екатеринбург),
- Ильина Александра (Лесной),
- Давыдова Диана (Нижний Тагил),
- Смирнова Тамара (Волчанск),
- Сафонов Савелий (Екатеринбург),
- Мальцева Мария (Первоуральск),
- Маловцева Мария (Волчанск),
- Миллер Мария (Первоуральск),
- Мельникова Евгения (Лесной),
- Бархатова Элина (Первоуральск),
- Александр Плесовских (село Покровское).
Победители среди учащихся 10 классов:
- Борисова Дарья (Лесной),
- Култышева Екатерина (Нижний Тагил),
- Петрова Яна (Екатеринбург),
- Костина Варвара (Екатеринбург),
- Бурханов Булат (Екатеринбург),
- Осинцев Кирилл (Екатеринбург),
- Сучков Андрей (Екатеринбург),
- Пестриков Роман (Екатеринбург),
- Артемьевских Софья (Красноуфимск),
- Кириллова Алена (Екатеринбург),
- Симонова Мария (Каменск-Уральский),
- Пёстрый Михаил (Серов),
- Деревянко Анастасия (Лесной),
- Карпов Матвей (Лесной).
14 десятиклассников в качестве награды за победу получат по миллиону рублей. Выигрыш можно потратить на оплату обучения, покупку жилья или бизнес-стартап. Кроме того, каждый выпускник получит до 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 12 учащихся 8–9 классов получат вознаграждение в размере 200 тысяч рублей на допобразование или приобретение техники, гаджетов.
Добавим, организаторами "Большой перемены" выступают Росмолодежь, Минпросвещения РФ, АНО "Россия — страна возможностей". Масштабный проект для школьников способствует достижению целей нацпроекта "Образование".
Ранее "Областная газета" рассказывала о двух победителях со Среднего Урала.