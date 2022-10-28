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Общество
28 октября 2022, 13:45

26 свердловских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

один из победителей федерального конкурса

Миллионерами стали 14 уральских школьников благодаря победе в "Большой перемене". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Они все получат денежное вознаграждение от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Финал конкурса состоялся 27 октября в международном детском центре "Артек".

По данным департамента информполитики Свердловской области, заявку на участие в конкурсе подавали 98 тысяч юных свердловчан. Однако до полуфинала дошли 347 учеников 8–10 классов, а в финал прошли 74 человека. По итогам всех состязаний 26 школьников стали победителями самого масштабного детского конкурса.

По словам ученицы 10 класса школы № 122 Екатеринбурга Яны Петровой, во время конкурса ребятам удалось решить большое количество кейсов, касающихся социально-добровольческих проектов, развития наставничества, саморазвития учащихся. В финале они работали над приложением для обеспечения комфортной коммуникации между наставниками и учениками.

"Выигранные деньги я, скорее всего, направлю на обучение или на развитие своего дела, когда исполнится 18 лет. Да и сам денежный приз не был для меня главной целью, я об этом вообще не думала", — добавила она.

Победители среди учащихся 8–9 классов:

  • Рожкова Виктория (Екатеринбург),
  • Рожкова Дарья (Екатеринбург),
  • Ильина Александра (Лесной),
  • Давыдова Диана (Нижний Тагил),
  • Смирнова Тамара (Волчанск),
  • Сафонов Савелий (Екатеринбург),
  • Мальцева Мария (Первоуральск),
  • Маловцева Мария (Волчанск),
  • Миллер Мария (Первоуральск),
  • Мельникова Евгения (Лесной),
  • Бархатова Элина (Первоуральск),
  • Александр Плесовских (село Покровское).

Победители среди учащихся 10 классов:

  • Борисова Дарья (Лесной),
  • Култышева Екатерина (Нижний Тагил),
  • Петрова Яна (Екатеринбург),
  • Костина Варвара (Екатеринбург),
  • Бурханов Булат (Екатеринбург),
  • Осинцев Кирилл (Екатеринбург),
  • Сучков Андрей (Екатеринбург),
  • Пестриков Роман (Екатеринбург),
  • Артемьевских Софья (Красноуфимск),
  • Кириллова Алена (Екатеринбург),
  • Симонова Мария (Каменск-Уральский),
  • Пёстрый Михаил (Серов),
  • Деревянко Анастасия (Лесной),
  • Карпов Матвей (Лесной).

14 десятиклассников в качестве награды за победу получат по миллиону рублей. Выигрыш можно потратить на оплату обучения, покупку жилья или бизнес-стартап. Кроме того, каждый выпускник получит до 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 12 учащихся 8–9 классов получат вознаграждение в размере 200 тысяч рублей на допобразование или приобретение техники, гаджетов.

Добавим, организаторами "Большой перемены" выступают Росмолодежь, Минпросвещения РФ, АНО "Россия — страна возможностей". Масштабный проект для школьников способствует достижению целей нацпроекта "Образование".

Ранее "Областная газета" рассказывала о двух победителях со Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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