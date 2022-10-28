В Кушве завершилось строительство современной станции водоочистки

Вопрос чистой воды сегодня крайне важен для жителей Кушвы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ближайшее время стартует пусконаладочный процесс, который продлится около трех месяцев. По итогу система водоснабжения и очистки в Кушве будет самой современной не только на Среднем Урале, но и в УрФО.

Чистую воду будут получать более 25 тысяч жителей этой территории, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Проект по строительству системы водоснабжения от Половинкинского участка подземных вод в Кушве стартовал в 2019 году и реализовывался в рамках федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". 93% средств на строительство было выделено из федерального бюджета. Всего затраты составили 760 миллионов рублей.

Напомним, Средний Урал входит в список 26 пилотных регионов страны, где реализуется программа "Чистая вода". К 2024 году в регионе предполагается повысить уровень обеспеченности жителей чистой питьевой водой из централизованных систем водоснабжения с 78,3% до 79,2%.

Добавим, в мае этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил заявку на допфинансирование реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла в 2022–2023 годах. Плановая стоимость работ составляет почти 700 миллионов рублей.

Также в этом году глава региона принял решение о выделении 61,7 миллиона рублей из областного бюджета Каменскому и Богдановичскому городским округам на установку современных станций водоподготовки. В результате более 3 тысяч жителей будут обеспечены чистой питьевой водой.