Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены, вернулся к работе фотографа

Об этом рассказал его адвокат Сергей Лашин. Фото: соцсети Сергея Лашина

Фотограф Дмитрий Лошагин, который был осужден за убийство жены-модели, вернулся к своей работе после освобождения по УДО. Об этом рассказал его адвокат Сергей Лашин.

Пост с фотографией Дмитрия Лошагина, который проводит студийную съемку, появился в соцсетях Сергея Лашина.

Напомним, летом этого года, 15 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении (УДО). Свердловская прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд, однако постановление первой инстанции было оставлено без изменений. Фотограф был осужден в 2015 году. Его срок наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года.

Дмитрий Лошагин не раз обращался с ходатайствами о замене реального заключения на УДО. Как писала "Областная газета", суд отказал фотографу в условно-досрочном освобождении в декабре 2019 года, а затем в октябре 2021 года. Сначала он отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, затем его перевели в колонию № 10 Екатеринбурга.