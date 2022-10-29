Надбавки к пенсиям и переход госорганов на российское ПО: какие законы вступят в силу в ноябре

С 1 ноября россиянам, которые отметили 80-й день рождения в октябре, в 2 раза увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Фото: Алексей Кунилов

В ноябре в законную силу вступит целый ряд законов, которые касаются социальных доплат, цифрового суверенитета страны и правил допуска на спортивные состязания. "Областная газета" выбрала самые важные из них.

С 1 ноября россиянам, которые отметили 80-летие в октябре, в 2 раза увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. На данный момент ее размер составляет 7 220 рублей 74 копейки в месяц, а с 1 ноября эта сумма вырастет до 14 441 рубля 48 копеек в месяц.

При этом размер выплаты может быть еще больше, если гражданин работал на Крайнем Севере либо на иждивении у него находятся нетрудоспособные члены семьи.

Также в ноябре вырастут доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. В случае с авиаторами речь идет о членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых есть необходимая выслуга лет — 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Если сотрудник ушел с должности по состоянию здоровья, этот срок может быть снижен на 5 лет.

Также право на доплату имеют и некоторые категории работников угольной промышленности, включая шахтеров и работников горноспасательных частей.

Размер доплаты будет высчитываться по особой формуле, сообщает "Парламентская газета". Выплату назначают, возобновляют и пересчитывают 4 раза в год: с 1 мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля.

Другой закон, вступающий в силу 1 ноября, определяет условия перехода государственных органов на российское программное обеспечение (ПО). Эксперимент, в котором на добровольной основе участвуют Минцифры, МВД, Росреестр, а также Российский фонд развития информационных технологий, позволит создать в стране условия для использования открытого софта (программное обеспечение с открытым исходным кодом, то есть доступным для просмотра. — Прим. ред.). Иные органы и компании могут подать заявки на участие до 1 апреля 2023 года. Сам эксперимент продлится до 30 апреля 2024 года.

Ранее главой государства был подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года госорганам и другим госзаказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре.

Со 2 ноября на российских стадионах начнут устанавливать турникеты и моторизированные калитки. Напомним, что закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года, а с 4 июля началось оформление цифровой карты болельщика, без которой попасть на спортивные мероприятия не получится.

Согласно новому документу, пройти на стадион можно будет через контрольно-пропускной пункт, турникет или моторизированную калитку. Все проходные должны быть оборудованы устройствами для считывания паспорта болельщика.