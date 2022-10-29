Екатеринбургский полуфинал Кубка России закончился громкой сенсацией

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Сегодня в Екатеринбурге завершился полуфинальный раунд Кубка России по волейболу среди женщин (группа "Б"). Победителем неожиданно стал не саратовский "Протон" (лидер чемпионата России), а челябинский клуб "Динамо-Метар", занимающий в национальном первенстве только 6-е место.

Челябинки выиграли все три матча: в первые два дня у "Протона" и нижегородской "Спарты" с одинаковым счетом 3:2, а сегодня — у "Уралочки" — 3:0.

Екатеринбурженки, одержав в трех матчах только одну победу, заняли третье место и выбыли из дальнейшей борьбы.

"Динамо-Метар" вышел в Финал четырех, который пройдет в Туле.