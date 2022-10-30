В России хотят упростить процедуру опеки над внуками

Сейчас бабушкам, чтобы забрать внука из садика или школы, необходимо оформлять разрешительные документы. Фото: Владимир Мартьянов

Общественная палата РФ обратилась в правительство с инициативой упрощения процедуры опеки над детьми. Для получения прав, которыми сейчас обладают только родители, бабушкам и дедушкам будет достаточно печати в паспорте.

Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей предложила внести изменения в законы, чтобы бабушки и дедушки принимали активное участие в воспитании внуков без разрешительных документов. Сегодня бумаги требуются, даже когда нужно забрать ребенка из детсада или школы. Соответствующее обращение есть в распоряжении "Известий".

Отмечается, что вместо всех разрешительных документов достаточно ввести специальный штамп в паспорте — о наличии внуков. Его поставят в органах внутренних дел при наличии заявлений обоих родителей или одного, если второй лишен родительских прав или его местонахождение неизвестно.

"Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах", — говорится в тексте письма.

Помимо упрощения процедуры сопровождения внуков комиссия Общественной палаты предлагает ввести для бабушек и дедушек специальную субсидию в размере на уровне МРОТ. Деньги хотят начислять на спецкарту, с которой можно будет оплачивать только детские товары. Однако для получения выплат штампа в паспорте уже не хватит — придется оформлять опеку.

Еще одно предложение — учреждение государственного праздника День бабушек и дедушек. Для него хотят выделить последнее воскресенье октября. "Новый праздник может дать старт разработке специальной общественно-государственной программы по сохранению семейных традиций и укреплению связи поколений, поскольку старшее поколение является носителем таких традиций", — считает автор инициативы председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.