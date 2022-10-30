В Роскомнадзоре исключили блокировку Telegram на территории страны

Блокировка Telegram в ближайшее время не предвидится. Фото: Полина Зиновьева

Ведомство заявило об этом в своем официальном telegram-канале.

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее появилась информация о том, что доступ к домену t.me, принадлежащему мессенджеру Telegram, ограничен. Это следовало из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Отмечалось, что доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ.

Однако позже, по данным ТАСС, стало известно, что Генеральная прокуратура не требовала ограничить доступ к домену t.me.