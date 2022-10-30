Темы дня

Общество
30 октября 2022, 10:27

В Роскомнадзоре исключили блокировку Telegram на территории страны

Telegram

Блокировка Telegram в ближайшее время не предвидится. Фото: Полина Зиновьева

Ведомство заявило об этом в своем официальном telegram-канале.

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее появилась информация о том, что доступ к домену t.me, принадлежащему мессенджеру Telegram, ограничен. Это следовало из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Отмечалось, что доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ. 

Однако позже, по данным ТАСС, стало известно, что Генеральная прокуратура не требовала ограничить доступ к домену t.me.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.10.2022, 13:07 / Общество
354 новых случая заболевания COVID-19 выявлено на Среднем Урале
30.10.2022, 12:31 / Общество
В Свердловской области высажено 22,5 млн сеянцев сосны и ели
30.10.2022, 11:20 / Общество
Владимир Соловьев предложил приравнять военных журналистов к участникам боевых действий
30.10.2022, 10:27 / Общество
В Роскомнадзоре исключили блокировку Telegram на территории страны
30.10.2022, 09:30 / Общество
В России хотят упростить процедуру опеки над внуками