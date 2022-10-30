Свердловчан вновь ждут перерывы в трансляции телерадиовещания

Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Фото: Алексей Кунилов

До 3 ноября включительно в Свердловской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Помехи при прослушивании "Радио России" уже завтра будут отмечать жители поселка Санкино в Алапаевском районе. Неполадки в вещании радио и ТВ также смогут отметить в селе Средний Бугалыш Красноуфимского района (2 октября) и Талице (3 ноября).

В указанные дни на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом в случае непогоды некоторые работы могут быть перенесены или отменены.