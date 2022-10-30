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30 октября 2022, 17:00

Синоптики рассказали свердловчанам, какая погода будет в ноябре

рябина под снегом

Свердловчан предупредили о мокром снеге. Фото: Владимир Мартьянов

В ближайшее время жителей Свердловской области ждет небольшое похолодание, которое будет чередоваться с оттепелью. В первые 10 дней месяца установится снежный покров.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в последний день октября к Уралу подойдет северо-западный циклон. Осадки охватят большую часть Среднего Урала. Мокрый снег (31 октября – 2 ноября) может налипать на провода и деревья. Отмечается, что образуется снежный покров — возможна гололедица на дорогах.

1–5 ноября ночью температура воздуха будет опускаться до -2...-7 °С. На севере Свердловской области к концу недели столбики термометров в темное время суток покажут до -10 °С, днем -2...+3 °С.

Ниже публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие трое суток:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

Добавим, несмотря на похолодание, 31 октября в отдельных районах Среднего Урала сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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Синоптики рассказали свердловчанам, какая погода будет в ноябре