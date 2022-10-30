Синоптики рассказали свердловчанам, какая погода будет в ноябре

В ближайшее время жителей Свердловской области ждет небольшое похолодание, которое будет чередоваться с оттепелью. В первые 10 дней месяца установится снежный покров.
По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в последний день октября к Уралу подойдет северо-западный циклон. Осадки охватят большую часть Среднего Урала. Мокрый снег (31 октября – 2 ноября) может налипать на провода и деревья. Отмечается, что образуется снежный покров — возможна гололедица на дорогах.
1–5 ноября ночью температура воздуха будет опускаться до -2...-7 °С. На севере Свердловской области к концу недели столбики термометров в темное время суток покажут до -10 °С, днем -2...+3 °С.
Ниже публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие трое суток:
Добавим, несмотря на похолодание, 31 октября в отдельных районах Среднего Урала сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).
Сюжет
Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?