В Екатеринбурге почтили память 34-й Симферопольской дивизии

Евгений Мишунин: "Таких подразделений, как 34-я Симферопольская дивизия, которым более 100 лет, в России не больше пяти". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня на площади Советской Армии у мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг. Он был посвящен 102-й годовщине образования 34-й Симферопольской дивизии.

Как отметил председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов "Арсенал" Евгений Мишунин, сегодня дивизия имеет уже другое наименование — 488-й Симферопольский Краснознаменный полк имени Серго Орджоникидзе и принимает участие в специальной военной операции.

Более 2 тысяч военнослужащих соединения награждено орденами и медалями России за мужество и героизм. А совет ветеранов легендарной части объединяет в своих рядах свыше 12 тысяч человек.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным департамента информполитики Свердловской области, во время митинга в Доме офицеров проводилась акция "Письмо солдату". Любой желающий мог отправить послание военнослужащим со словами поддержки.

Граждане также собрали гумпомощь для участников спецоперации и для жителей Донбасса. Фуры с грузом вместе с автомобильной колонной стартовали с площади Советской Армии по маршруту Екатеринбург — Донецк.

Справка

Личный состав 34-й Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе выполнял задачи по защите Отечества как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время.