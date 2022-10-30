В Свердловской области почтили память жертв политических репрессий

Участие в церемонии также приняли представители Русской православной церкви и еврейской общины Свердловской области. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Торжественно-траурная церемония прошла на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом, где установлен мемориальный комплекс жертвам политических репрессий.

"Сегодня мы со всей страной чтим память тех, кто был безвинно расстрелян", — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она также выразила надежду на то, что будущие поколения будут приходить на этот мемориальный комплекс и сохранят его для потомков.

По данным департамента информполитики Свердловской области, на территории мемориального комплекса также состоялось открытие тематической выставки "Большой террор и массовые репрессии на Урале". Данная экспозиция была создана на основе полученных из госархивов документов. Значительную помощь оказали уральские музеи и областная Ассоциация жертв политических репрессий.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"В работе над стендами принимали участие 18 организаций как федерального, так и регионального уровня. Иногда возникали разногласия, споры. Но все нивелировалось общей темой и целью — сохранение памяти о жертвах политический репрессий, о том времени", — заявила старший научный сотрудник московского музея истории ГУЛАГа Татьяна Полянская.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, мемориальный комплекс на Московском тракте создан на месте массовых захоронений жителей Свердловской, и Томской областей, Пермского края, погибших в 1937–1938-х годах. На памятных плитах указаны имена 18 тысяч 475 человек.