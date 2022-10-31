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Общество
31 октября 2022, 09:13

В России началась короткая рабочая неделя

День народного единства

В Екатеринбурге в День народного единства пройдут праздничные мероприятия. Фото: Павел Ворожцов

Первая рабочая неделя ноября будет короче на один день. Это связано с дополнительным выходным в честь Дня народного единства.

Праздник традиционно отмечается 4 ноября. В этом году он пришелся на пятницу и будет предшествовать выходным.

Таким образом, отдыхать россияне будут с 4 по 6 число включительно. Продолжительность предпраздничного рабочего дня должна сократиться на один час.

Это будет шестая и последняя короткая рабочая неделя в 2022 году.

Напомним, ранее Госдума РФ представила календарь на 2023 год, в котором указаны только месяцы с дополнительными праздничными выходными. Всего таких оказалось шесть: январь, февраль, март, май, июнь и ноябрь. Ознакомиться с ним подробнее можно тут.

Областная газета Свердловской области

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