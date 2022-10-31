Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам около 4,2 млн рублей

Мужчина стал очередной жертвой злоумышленников, действующих по известной мошеннической схеме. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Злоумышленники держали 81-летнего мужчину на связи около 12 часов, контролируя каждый шаг. Действовали мошенники по известной схеме "Родственник попал в ДТП".

По словам пенсионера, ему позвонили две женщины. Одна из них представилась его дочерью, а другая — сотрудницей российского посольства. Они сообщили о страшной аварии с пострадавшими и заявили, что для урегулирования вопроса необходима крупная сумма.

Мужчина поверил звонившим, поскольку у него за границей действительно проживает дочь, и согласился заплатить. На связи с мошенниками ему пришлось находиться около 12 часов. Его оставили в покое только после 3 часов ночи, когда екатеринбуржец отдал все свои сбережения — около 4,2 млн рублей — прибывшему к нему на дом курьеру. Позже пенсионер созвонился с дочерью и понял, что его обманули.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, в результате оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать курьера. У него изъяли деньги, которые тот получил в качестве вознаграждения. Основную часть похищенного он успел перевести мошенникам.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере продолжается. Задержанный курьер арестован и помещен в следственный изолятор.