Топ-5 законов, которые вступают в силу в ноябре

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Надбавки к пенсии, открытый софт, инкубатор для поставщиков – «ОГ» рассказывает о самых важных нововведениях ноября.

1 ноября

Гражданам, отметившим 80-летие в октябре, вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Сейчас она составляет 7220 рублей 74 копейки в месяц. После двукратного увеличения 80-летний гражданин получит 14 441 рубль 48 копеек в месяц. Если он имеет стаж работы на Крайнем Севере, либо на его иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, размер выплат увеличивается. Выплата назначается автоматически.

Российским компаниям предоставят бесплатный доступ к открытому отечественному программному обеспечению. Это софт с открытым исходным кодом, который можно просматривать и дорабатывать. Эксперимент продлится два года. Чтобы принять в нем участие, надо подать заявку до 1 апреля 2023 года.

2 ноября

Для тех регионов, где уже введен Fan ID, разработаны правила по контролю. На стадионах начнут устанавливать турникеты и моторизированные калитки. Нововведение связано с действием Fan ID (или паспорта болельщика). Проходные должны быть оборудованы считывающими устройствами для этой карты. Компьютер считает Fan ID зрителя или участника соревнования и определит, разрешен ему доступ или нет.

12 ноября

Государственные компании смогут «выращивать» для себя поставщиков из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) для участия в закупках. Они будут разрабатывать программы, в рамках которых представители МСП смогут рассчитывать на финансовую, юридическую, методическую и информационную поддержку.

23 ноября

Будет упрощен порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО. Банки смогут запрашивать эту информацию у ФНС, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны путем межведомственного электронного взаимодействия.