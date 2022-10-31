В Свердловской области прошел конкурс детского рисунка "Мои родители работают в полиции"

В 2022 году на конкурсе было представлено 407 работ. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел в Свердловской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка "Мои родители работают в полиции". В 2022 году на мероприятии было представлено 407 работ.

Основная цель конкурса — создание позитивного общественного мнения о работе полиции и повышение престижа профессии. Рисунки оценивали профессор кафедры УрГАХУ, член Союза художников России Мирза Мамедов, лауреат премии "Воспитатель года", педагог детского сада № 362 Ольга Скопицкая, руководители Общественного совета при ГУ МВД Владимир Красильников и Александр Мурашкинцев, представитель Культурного центра главка Светлана Фетюкова и другие специалисты.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

"Проанализировав более 100 произведений юных художников, жюри определило 3 победителей и призеров. Отобранные рисунки направлены в Москву для участия в финальном этапе конкурса", — добавил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Лучшим рисунком в возрастной группе от 6 до 8 лет стала работа 6-летней Александры Карпушевой из Североуральска под названием "Наша дружная семья". Ее папа работает оперативным дежурным в местном отделе полиции, а мама — инспектором направления информационной безопасности.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

В группе от 9 до 11 лет самую высокую оценку получил рисунок Полины Дрокиной из Первоуральска, которая изобразила своего папу, начальника экспертно-криминалистического отделения, за работой.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Среди конкурсантов в возрасте 12–14 лет победителем стала София Кордюкова из Серова — она нарисовала портрет своей мамы, которая работает следователем, с уголовным делом в руках.