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Общество
31 октября 2022, 17:35

В приложении "Госуслуги" появился сервис отправки личных документов

функция приложения

Теперь документы всегда под рукой. Фото: сайт Минцифры РФ

В мобильном приложении "Госуслуг" появился электронный сервис "Поделиться документом". Он был запущен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как отметили в Минцифры, информация на Госуслугах надежно защищена. Чтобы отправить документ себе или другому человеку, нужно выполнить три простых шага: зайти в мобильное приложение, перейти в раздел "Документы" и выбрать пункт "Личные документы", определиться со способом отправки данных.

Поделиться можно реквизитами паспорта РФ, загранпаспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельств (о рождении, об установлении отцовства, о перемене имени), военного билета, адресами (постоянной или временной регистрации, фактического проживания).

Областная газета Свердловской области

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В приложении "Госуслуги" появился сервис отправки личных документов