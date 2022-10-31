Союз журналистов России будет исключать членов, имеющих статус иноагента

Владимир Соловьев подчеркнул, что лишать членства автоматически не будут. Фото: сайт Союза журналистов России

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что журналисты, которые включены Минюстом в список СМИ-иноагентов, могут быть лишены членства. Решение об исключении из СЖР, согласно обновленному уставу, будет принимать секретариат.

Владимир Соловьев подчеркнул, что лишать членства автоматически не будут.

"В новом уставе есть пункт о том, что в исключительных случаях, по решению секретариата, эти коллеги могут быть лишены билета СЖР. Но ни в коем случае не автоматически и не каждый. В данном случае это не накладывает никаких ограничений на СМИ. Это исключительно внутренние дела СЖР", — отметил председатель Союза журналистов.

Такие поправки в устав были внесены в связи с тем, что члены СЖР должны платить ежегодный взнос. Если журналист получает иностранное финансирование, то из-за него статус иноагента может получить весь Союз журналистов, отмечается на сайте СЖР.

Добавим, 29 октября Владимир Соловьев был переизбран на пост председателя Союза журналистов России.

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