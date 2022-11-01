Полеты в аэропорты южной и центральной части России ограничены до 9 ноября

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Временный запрет действует до 9 ноября 3:45 по московскому времени, сообщает пресс-служба федерального агентства по воздушному транспорту. Авиакомпаниям рекомендуется использовать для перевозки работающие воздушные гавани в Сочи, Ставрополе, Москве, Волгограде, Минеральных Водах.
Остальные аэропорты страны функционируют в штатном порядке.
Напомним, ранее временный запрет на полеты Росавиация продлевала до 3 ноября.