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Общество
1 ноября 2022, 13:06

Полеты в аэропорты южной и центральной части России ограничены до 9 ноября

  Валерия Белякова
Аэропорт

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Галина Соловьева

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Временный запрет действует до 9 ноября 3:45 по московскому времени, сообщает пресс-служба федерального агентства по воздушному транспорту. Авиакомпаниям рекомендуется использовать для перевозки работающие воздушные гавани в Сочи, Ставрополе, Москве, Волгограде, Минеральных Водах. 

Остальные аэропорты страны функционируют в штатном порядке. 

Напомним, ранее временный запрет на полеты Росавиация продлевала до 3 ноября. 

Областная газета Свердловской области

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