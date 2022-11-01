Капитальные накопления

Теперь выплату можно будет потратить на образовательные услуги, предоставляемые ИП. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил МИШУСТИН. Кроме того, программу материнского капитала предлагают сделать бессрочной и увеличить размер выплаты на второго ребенка до 933 тысяч рублей. Обо всех изменениях – подробнее в материале.

Авторами инициативы об упразднении сроков программы маткапитала и значительном увеличении суммы выступили депутаты от «Справедливой России». Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.

Еще одна важная поправка, уже принятая парламентом, касается оплаты услуг частных преподавателей, негосударственных детсадов и школ.

– Для нашей семьи это безусловное подспорье. Мы живем на достаточном удалении от государственных детсадов, возить ребенка возможности нет, но рядом с нами есть частный детский сад, где стоимость пребывания 20 тысяч рублей в месяц (для сравнения: в муниципальном детсаде оплата в месяц не превышает 4 тысяч рублей. – Прим. ред.). Конечно, для семейного бюджета это удар, и для нас оплата из средств материнского капитала за частный садик – выход из ситуации, – рассказала мама троих детей Алена Абросимова.

У частного детского сада, в который ходит ребенок многодетной мамы Алены, есть лицензия на образовательную деятельность. Наличие такого документа – одно из требований закона: оплачивать услуги из средств материнского капитала можно только в том случае, когда у организации (индивидуального предпринимателя) есть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Ранее материнский капитал можно было использовать, только если услуги предоставлялись государственными детскими садами либо частными, имеющими статус юрлиц.

Для выделения средств из маткапитала на образовательные услуги необходимо предоставить в Пенсионный фонд два документа: заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Документы принимают в отделениях ПФР и МФЦ. Также их можно направить через портал Госуслуг и сайт Пенсионного фонда.

Семьи с низким доходом смогут воспользоваться пособием на детей до трех лет – независимо от того, каким по счету ребенок родился. Ранее выплату из средств маткапитала можно было оформить только на второго ребенка.

Для получения такого пособия существует только один критерий — среднедушевой доход семьи должен быть меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума. В Свердловской области это 87 180 рублей на семью с одним ребенком.

Ежемесячное пособие для таких семей установят в размере величины регионального прожиточного минимума для детей, то есть около 14 тысяч рублей. Когда минимум вырастет, автоматически увеличат и пособие, дополнительного обращения для этого не потребуется.

Заявление о назначении ежемесячных выплат можно будет подать в Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС) лично либо через портал Госуслуг, в МФЦ в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, то заявление нужно будет подать на каждого ребенка отдельно. Началом выплат станет месяц подачи заявления, а если успеть оформить пособие в первые три месяца после рождения малыша, то заплатят и за них. Выплата назначается на год, по истечении этого срока снова необходимо будет обратиться в ФПСС.

Выплаты прекратятся, когда ребенку исполнится три года или кончатся деньги маткапитала. Постановление Правительства РФ вступит в силу с 1 января 2023 года, а пока оформить выплату можно только на второго ребенка.

В этом году размер материнского (семейного) капитала составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи — на второго. Если же маткапитал на первого ребенка был оформлен, то размер выплаты на второго ребенка составит 168,6 тысячи рублей.

Маткапитал ежегодно индексируется на сумму фактической инфляции. Даже если сумма уже частично потрачена, остаток все равно вырастет, сообщают на сайте Министерства труда РФ.

В 2023 году семья сможет получить 589,6 тысячи рублей на первого ребенка и почти 780 тысяч — на второго.

Период распоряжения маткапиталом не ограничен. Деньги не обязательно тратить сразу, как наступило право получения их.

– Если ставка по ипотеке ниже, чем размер индексации, то выгоднее не отправлять маткапитал на ипотеку, можно отложить деньги на учебу, к примеру, в университете. Когда придет время ребенку поступать в вуз, на счету будет достаточно приличная сумма, хватит для получения высшего образования, – поделилась прогнозами финансовый аналитик Асия Агибаева.

Сегодня маткапитал можно потратить на: – улучшение жилищных условий – ежемесячную выплату по рождению или усыновлению второго ребенка – образование детей – накопительную пенсию матери – товары и услуги для детей-инвалидов. Маткапитал можно использовать полностью или частями.

В Свердловской области с 1 июня 2022 года установлена следующая величина прожиточного минимума: в расчете на душу населения – 13 501 рубль в месяц, в том числе: для трудоспособного населения – 14 717 рублей для пенсионеров – 11 612 рублей для детей – 14 156 рублей.