Область на карте

Фото: Скриншот трансляции заседания/«Всё будет»

Артемовцы на Генассамблее ООН, импортозамещение по-турински, чак-чак в библиотеке – «Облгазета» рассказывает о самых интересных новостях из жизни свердловских муниципалитетов.

Краснотурьинск

В Краснотурьинске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с катком. Как сообщает Краснотурьинск LIVE, строителям потребовалось полтора года, чтобы возвести на бывшем пустыре современный объект. Общая площадь комплекса – более 3 500 квадратных метров. В его состав входят ледовая площадка, тренажерный зал и зал аэробики. Пропускная способность ледового поля – 120 человек за смену. Тренироваться в ФОКе будут хоккеисты и фигуристы. Также планируется открыть массовое катание с прокатом коньков.

Фото: Из личного архива Александра Устинова

Артемовский

Жителей Артемовского взволновало выступление их земляка на Генассамблее ООН. Как сообщают «Егоршинские вести», в редакцию позвонила читательница газеты, которая 26 октября увидела по телевизору трансляцию заседания совещательного форума. На нем взял слово заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Константин Воронцов, который предупредил США о последствиях использования коммерческих спутников на Украине.

Как выяснилось, дипломат родился в Артемовском, в 2000 году окончил с золотой медалью лицей № 21. Был победителем и призером городских и областных олимпиад по истории, литературе, праву и экономике, активным участником и ведущим различных мероприятий. После окончания лицея поступил в УрГУ.

Раньше горожане не следили за судьбой земляка, и очень удивились тому, что он озвучивает позицию России по самым острым мировым проблемам. Сейчас они изучают другие выступления дипломата и мечтают встретиться с ним.

Фото: Егоршинские вести

Фабричное (Туринский ГО)

В поселке Фабричное появилась первая зимняя теплица – ее построил местный предприниматель. Как пишет газета «Известия-Тур», в теплице уж посеяли петрушку, началась посадка лука на перо. Также в теплице планируют выращивать салат, капусту, томат, огурцы и перцы. Продукцию будут поставлять на прилавки несетевых магазинов. Первую зелень из Фабричного можно будет купить уже к Новому году.

Каменск-Уральский

В Каменск-Уральский возвращают колесо обозрения. Как сообщает портал KU66.ru, в советское время аттракцион работал в парке «Космос», но в девяностые был демонтирован и продан в город Шадринск Курганской области. Новое колесо привезли из Челябинска, где аттракцион успел поработать в одном из развлекательных мест. Сейчас его устанавливают в городском парке культуры и отдыха. Колесо высотой с десятиэтажный дом (28 метров), в нем 20 открытых обзорных кабинок. До снега планируют закончить основной монтаж. Весной останется навесить кабинки и проверить безопасность.

Калачики (Тугулымский ГО)

В деревне Калачики капитально отремонтировали единственную в Тугулымском районе татарскую библиотеку. Как сообщает газета «Знамя труда», старое деревянное здание привели в порядок, закупили новую мебель, оборудовали еще одно автоматизированное место для пользователей, провели безлимитный спутниковый Интернет. Книжный фонд учреждения пополнился новинками национальной литературы, пишет издание. Читателей по случаю открытия угощали татарскими сладостями.

Фото: Калачинская сельская библиотека

Красноярское (Пышминский ГО)

В селе Красноярском впервые за сто лет обрел голос Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы. Как сообщают «Пышминские известия», здание храма, от которого в советские годы остался лишь остов, начали восстанавливать в 2010 году. За последний год прихожане и благотворители собрали деньги на семь колоколов, изготовленных на московском заводе. На днях их установили и освятили. После чина освящения всем желающим предложили попробовать себя в роли звонаря.

Верхняя Пышма

В Верхней Пышме открыли автомобильное движение по улице Гальянова. Новая транспортная артерия разгрузила Успенский тракт, пишет «Красное знамя». На участке сделали ливневую канализацию, уложили новый асфальт, обустроили пешеходные переходы с тактильными плитками для маломобильных граждан. Вдоль дороги подрядчик высадил больше 140 саженцев ясеня. Движение транспорта осуществляется по двум полосам в обоих направлениях.