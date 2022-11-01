На Среднем Урале выбрали лучшего участкового

Лучшим участковым Свердловской области стал полицейский из Ирбита Александр Ширшов. Фото: Валерий Горелых

Лучшим народным участковым в Свердловской области стал капитан Александр Ширшов из отдела внутренних дел (ОВД) Ирбита. За полицейского в региональном этапе всероссийского конкурса проголосовали 2000 тысячи жителей Среднего Урала.

В состязании Александр Ширшов побеждает второй год подряд, сообщил "Областной газете" начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

"В настоящее время капитан полиции Ширшов обслуживает административный участок в сельской местности, на котором проживает около 3000 человек. Это деревни Бердюгина, Волкова, Пиневка, Кривая, Трубина, Филина и поселок Ветерок Ирбитского района. Только в текущем году Ширшов рассмотрел свыше 150 обращений и заявлений граждан, им лично раскрыто 11 преступлений и более 50 административных правонарушений", — отметил полковник Валерий Горелых.

Александр Ширшов имеет высшее образование по специальности "Менеджмент организаций", в 2013 году он окончил УрФУ. В полиции служит с 2016 года. Начинал с должности стажера участкового уполномоченного. В 2017-м получил звание офицера МВД.

Коллеги отмечают профессионализм участкового в работе, его стремление к самосовершенствованию и умение быстро ориентироваться в оперативной обстановке. Сам Александр Ширшов отметил, что ценит доверительное к нему отношение людей.

С 1 по 10 ноября в РФ стартует финальный этап конкурса "Народный участковый 2022". Жители Свердловской области могут проголосовать за кандидатуру ирбитского полицейского Александра Ширшова.

Напомним, на первом этапе в борьбу за звание лучшего участкового России вступили 45 сотрудников МВД Среднего Урала.