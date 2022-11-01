Полицейский из Каменска-Уральского удостоен государственной награды

Награду получил старший инспектор ДПС Римас Субачюс. Сайт: 66.мвд.рф

Медаль "За спасение погибавших" вручил руководитель ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков старшему инспектору ДПС из Каменска-Уральского Римасу Субачюсу. Полицейский, находясь в отпуске, спас ребенка.

ЧП произошло 18 июля на озере в Челябинской области. Сотрудник ДПС на дне водоема в пяти метрах от берега заметил неподвижное тело мальчика. Римас Субачюс вынес ребенка, он был без сознания. Отдыхающие вызвали скорую и оказали пострадавшему первую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Ребенок выздоровел и через две недели был выписан из больницы. Спасенным мальчиком оказался маленький житель Каменска-Уральского по имени Ваня. Ему 4,5 года, на озере он отдыхал с мамой. Позже ребенок вместе с родителями встретился со своим спасителем и поблагодарил его. Мальчик рассказал, что несмотря на происшествие, воды не боится, а в будущем хочет стать полицейским.

Государственные и ведомственные награды вручили 30 сотрудникам МВД из других регионов России в преддверии профессионального праздника. В режиме видеосвязи министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил коллег.

"С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение. Коллеги доказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность", — отметил Владимир Колокольцев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин удостоил госнаградами четырех свердловчанам.