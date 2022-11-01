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1 ноября 2022, 21:45

Владимир Путин поручил выдать семьям участников СВО сертификаты на турпоездки

Владимир Путин

Инициатива указана в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Правительство РФ должно до 1 декабря подготовить предложения по выделению именных сертификатов на турпоездку семьям участников специальной военной операции. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

Инициатива указана в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Предоставить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", — говорится в тексте.

Также Правительство должно будет доработать правила выделения субсидий на стимулирование доступных внутренних турпоездок и организовать туристический кешбэк. Кроме того, кабмину нужно будет выделить на эти цели дополнительные средства в 2023–2025 годах.

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Областная газета Свердловской области

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