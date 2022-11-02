Темы дня

Общество
2 ноября 2022, 09:44

Кабмин разработает меры поддержки туриндустрии в импортозамещении

  Валерия Белякова
Гостиница

Разработать предложения кабмин должен до 1 апреля 2023 года. Фото: Полина Зиновьева

Владимир Путин поручил кабинету министров разработать перечень мер поддержки отечественной туристической индустрии в вопросах импортозамещения. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля. 

Речь идет о содействии бизнесу со стороны государства в приобретении товаров, аналогов которому нет на российском рынке. Это касается гостиниц, аквапарков, горнолыжных комплексов, круизных судов, где для обеспечения работы используется иностранное снаряжение и оборудование. 

"Правительству Российской Федерации в целях обеспечения туристской индустрии необходимым снаряжением и оборудованием: представить предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования, не имеющих российских аналогов и используемых для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков. Обеспечить синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование (с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств)", — указано на сайте Кремля. 

Также, согласно поручению, кабмин обязан представить предложения по поддержке развития отечественного производства канатных транспортных систем. Срок предоставления документов — 1 апреля 2023 года.

Ранее Владимир Путин поручил выдать семьям участников специальной военной операции именные сертификаты на туристические поездки. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2022, 09:44 / Общество
Кабмин разработает меры поддержки туриндустрии в импортозамещении
01.11.2022, 21:45 / Общество
Владимир Путин поручил выдать семьям участников СВО сертификаты на турпоездки
01.11.2022, 20:59 / Общество
Андрей Клишас считает законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуальным
01.11.2022, 19:50 / Экономика
Игорь Левитин и Евгений Куйвашев оценили возможности Среднего Урала по созданию продукции для спортиндустрии
01.11.2022, 18:50 / Общество
Полицейский из Каменска-Уральского удостоен государственной награды