Кабмин разработает меры поддержки туриндустрии в импортозамещении

Разработать предложения кабмин должен до 1 апреля 2023 года. Фото: Полина Зиновьева

Владимир Путин поручил кабинету министров разработать перечень мер поддержки отечественной туристической индустрии в вопросах импортозамещения. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о содействии бизнесу со стороны государства в приобретении товаров, аналогов которому нет на российском рынке. Это касается гостиниц, аквапарков, горнолыжных комплексов, круизных судов, где для обеспечения работы используется иностранное снаряжение и оборудование.

"Правительству Российской Федерации в целях обеспечения туристской индустрии необходимым снаряжением и оборудованием: представить предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования, не имеющих российских аналогов и используемых для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков. Обеспечить синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование (с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств)", — указано на сайте Кремля.

Также, согласно поручению, кабмин обязан представить предложения по поддержке развития отечественного производства канатных транспортных систем. Срок предоставления документов — 1 апреля 2023 года.

Ранее Владимир Путин поручил выдать семьям участников специальной военной операции именные сертификаты на туристические поездки.