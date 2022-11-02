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Общество
2 ноября 2022, 13:22

На Среднем Урале пройдет форум для инвалидов по зрению "Путь к успеху"

  Валерия Белякова
Работа для инвалидов по зрению

На Среднем Урале инвалиды по зрению расскажут об абилитации в обществе. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области с 4 по 6 ноября пройдет форум "Путь к успеху". Ожидается, что мероприятие посетят 70 членов Всероссийского общества слепых из 23 муниципалитетов Среднего Урала.

Форум состоится в преддверии Международного дня слепых, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Собравшиеся обсудят комплекс вопросов, касающихся социальной, культурной, бытовой, спортивной реабилитации незрячих или слабовидящих людей. В программе запланированы семинары и мастер-классы. Инвалиды по зрению готовы поделиться собственным опытом, как им удается развивать творческие способности, повышать самооценку и получать навыки, необходимые для ведения быта.

"В Свердловской области проживает более семи тысяч инвалидов по зрению. Наша задача сегодня — повысить социальную и деловую активность полностью незрячих и слабо видящих людей, не позволить им остаться наедине с недугом. В рамках месячника "Белой трости" в Свердловской области проходят спортивные, познавательные, развлекательные и культурные мероприятия. Все они направлены на развитие внутренней мотивации инвалидов по зрению, на вовлечение их в процессы реабилитации и абилитации", — рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Также после форума запланирован торжественный концерт, где наградят активистов-общественников. Мероприятие пройдет в Ревде на базе одного из предприятий.

Напомним, ранее пять социальных проектов, разработанных свердловскими предпринимателями, признаны лучшими на всероссийском конкурсе.

Областная газета Свердловской области

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