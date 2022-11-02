Россиянам разрешили жарить шашлыки в 5 метрах от дома

Согласно поправкам, жарить шашлыки теперь можно на расстоянии 5 метров от дома. Фото: Галина Соловьева

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал об изменениях в правилах противопожарного режима. По его словам, ставить мангалы и сжигать листву на дачных участках теперь можно ближе к домам.

Об этом директор департамента рассказал в ходе пресс-конференции 2 октября.

"Было очень много вопросов, почему правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 м либо 20 м — в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно", — передает слова Рината Еникеева ТАСС.

Согласно поправкам, жарить шашлыки теперь можно на расстоянии 5 метров от дома, а не 50 как раньше. Дистанция для сжигания листвы на приусадебном участке тоже сократилась — с 15 до 7,5 метров. При этом разжигать огонь, как и прежде, можно только в безветренную погоду и с соблюдением правил безопасности.

Напомним, что в Екатеринбурге особый противопожарный режим был отменен 21 октября, а на территории всей Свердловской области — 31 октября.