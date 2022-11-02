На Среднем Урале завершили маркировку туристической тропы "Сысертская сотня"

Обозначения нанесли на дистанции 100 км. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области закончили маркировку вело-пешеходного маршрута "Сысертская сотня". Обозначения для самостоятельного путешествия по тропе нанесли на дистанции 100 км.

Глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских заявил, что сейчас перед муниципалитетом стоит задача создать точки притяжения для туристов и привлечь бизнес для организации качественного сервиса.

"Кроме того, мы должны стать пилотным округом, все достопримечательности которого будут озвучены и загружены в единое уральское приложение-аудиогид для путешественников "Welcome to Ural", — добавил Дмитрий Нисковских.

Следующим шагом по благоустройству тропы станет установка навигационных столбов и табличек для комфортного ориентирования на местности. Работа по обустройству "Сысертской сотни" велась в течение полугода. В это же время команда туркластера совместно с краеведом Александром Савичевым составляли альтернативные варианты путешествия по треку.

Вскоре на тропе появятся скамейки для отдыха, пункты для проката инвентаря, информационные щиты, участки для отдыха маломобильных граждан и спортивные площадки, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что команда Среднего Урала, работающая над развитием проекта "Большая Сысерть", победила на всероссийском турконкурсе. Лидеры состязаний обошли в финале 24 соперника. Руководил свердловской командой вице-губернатор региона Дмитрий Ионин.