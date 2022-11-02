Триколор – всегда в центре Дня народного единства. Фото 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

4 ноября наша страна отмечает День народного единства, учрежденный в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Праздник молодой, он родился в 2005 году, устоявшихся традиций не имеет. Нынче на Среднем Урале решили обойтись без крупных и затратных мероприятий. Но недостатка в зрелищах и интересных событиях не будет.

День народного единства совпадает с праздником Казанской иконы Божией Матери. В этот день после двухгодичного перерыва из-за ковидных ограничений в Екатеринбурге пройдет общегородской крестный ход. Возглавит его митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, шествие начнется после божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе ориентировочно в 11:30. Православные направятся к Храму на Крови по улица Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя – Пушкина – Ленина – Толмачева – Царская. На этом маршруте временно перекроют проезжую часть.

Насыщенная программа предлагается свердловчанам в рамках традиционной культурной акции «Ночь искусств», которая пройдет на территории всей области. Ее афиша опубликована в «ОГ» 2 ноября (№202). Одним из событий «Ночи искусств» в Екатеринбурге, связанных с Днем народного единства, станет открытие 4 ноября в 14:00 выставки «Не словом, а делом» о Петре Великом и Никите Демидове в парке «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49). В год 350-летия царя-реформатора создатели проекта попытались в экспозиции показать, стал ли бы Урал «становым хребтом» России без Петра Первого и Демидова.

Еще одна интересная акция «Письмо солдату» начнется в Екатеринбурге 4 ноября в 12:00 сразу на трех площадках. Все желающие смогут написать письма военнослужащим, находящимся в зоне Специальной военной операции. Сделать это можно в КДЦ «Дружба» (ул. Сурикова, 31), Свердловском отделении Российского детского фонда и Регионального отделения Фонда защиты детей (ул. Попова, 15), детской музыкальной школе № 16 (ул. Саввы Белых, 7). Послания будут отправлены в действующие воинские части.

Подготовлено и немало мероприятий, ставших уже традиционными для Дня народного единства. Все они знакомят уральцев с историей, обычаями, песнями, танцами, ремеслами и кухней разных народов, населяющих нашу страну.

Фестиваль традиций народов России пройдет 4 ноября в Свердловском государственном областном дворце народного творчества в Екатеринбурге (ул. Фестивальная, 12). Начало в 11:00. Вход бесплатный.

Центр культуры «Экран» в Екатеринбурге (ул. Грибоедова, 3) проведет познавательно-развлекательное онлайн-мероприятие «Урал единый». Основные площадки – группы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

В культурно-досуговом центре «Стрела» (ул. Летчиков, 14) в Екатеринбурге пройдет открытый фестиваль «Перекресток культур». Его онлайн- трансляция будет вестись на страничке Вконтакте vk.com/kzc_strela.

В арт-пространстве «Кирпичи» (ул. Добролюбова, д. 2б) состоится фестиваль «Мы вместе». Кроме мастер-классов по декоративному искусству зрителям представят проект «ББ: Бажов и башкиры», где будут читать произведения уральского сказочника на русском и башкирском языках. Концертную программу «Вместе мы сила!» покажут в ДК «Елизаветинский». Детский театр балета «Щелкунчик» представит проект хореографических миниатюр на тему культуры, обычаев, ремесел, истории регионов России.

В библиотеках Екатеринбурга 4 ноября пройдут познавательные программы, выставки, лекции и викторины. А в библиотеке № 31 можно будет проверить свои познания в большом этнографическом диктанте «Народов много – страна одна!»

Ярким визуальным акцентом праздника в Екатеринбурге станет демонстрация видеоролика, посвященного Дню народного единства, на фасаде здания Театра юного зрителя.

Отмечать День народного единства будут не только в крупных городах, но и в небольших селах и деревнях. К примеру, митинг в честь праздника проведут в деревне Усть-Утка Нижнетагильского городского округа – у памятника единению народов России. Праздничная афиша в самом Нижнем Тагиле весьма насыщенная. С ней можно ознакомиться на сайте ntagil.org. В числе мероприятий есть и спортивные. Это городской турнир «Тагильский стрелок» по стрельбе из пневматического оружия, который начнется в 9:00 в тире школы № 69, и товарищеская встреча по футболу на стадионе «Высокогорец» в 11:00. В центре по работе с ветеранами Нижнего Тагила состоится концерт народного коллектива татарской и башкирской культуры «Ялкын».

В Красноуфимске в центре культуры и досуга подготовлена праздничная программа «Наследие земли нашей». В ней запланированы национальные мастер-классы, игры, выступления самодеятельных коллективов.

В Новоуральске на праздник приглашают концертно-спортивный комплекс и управление образования. В программе игры народов России, мастер-классы по росписи досочек и матрешек, изготовлению Птицы счастья и российского флага. В этот день в городе будет работать полевая кухня.

СПРАВКА День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. 16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из поправок было введение нового праздника – Дня народного единства. А 7 ноября с 2005 года в нашей стране вместо дня Октябрьской социалистической революции отмечается День воинской славы России – в честь проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.