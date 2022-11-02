Дом образцового единства

Любовь к Родине начинается с красивого подъезда. Дети очень гордятся тем, что смогли обустроить его своими руками. Фото: Из личного архива Самижона Абдулаева

В одном из жилых домов Арамиля ко Дню народного единства появился необычный музейный уголок, посвященный дружбе народов. Его прямо в своем подъезде создала многонациональная семья АБДУЛАЕВЫХ. За пару недель подъезд успел стать местной достопримечательностью.

В подъезде «выросли» березки

Самижон Абдулаеввоспитывает восемь приемных детей разных национальностей. В семье растут два таджика, украинка, узбечка, киргиз, татарин, башкир и казах, и о дружбе народов они знают не понаслышке. Украсить подъезд предложила семилетняя узбечка Камилла. Девочка решила на примере своей семьи показать: в мире и согласии можно сделать многое.

– Управляющая компания поддержала нашу идею, соседи (в нашем крыле – три квартиры) тоже были не против, так что мы взялись за дело, – вспоминает Самижон. – На работу ушло около двух месяцев. Сначала несколько вечеров за кухонным столом устраивали мозговой штурм – обсуждали, каким будет наш проект. Мне хотелось, чтобы каждый ребенок смог реализовать свою идею.

Материалы и экспонаты для уголка собирали всем миром – по объявлениям в соцсетях, на рынках и даже на стройках. Поддержали многонациональную мастерскую и соседи по дому, и знакомые из других стран. Например, во время отдыха в Узбекистане Абдулаевым подарили коллекцию риштанской керамической посуды – расписные тарелки тоже повесили на стену.

Экспозиция состоит из нескольких частей. Например, у входа в квартиру разместился уголок уральской природы с «горами» из облицовочного камня и «березками» из обычных труб. Отдельный уголок посвящен дипломатическим отношениям, в том числе отношениям Екатеринбурга и Самарканда – третьего по величине города Узбекистана. Летом Абдулаевы услышали, что в ближайшее время эти города могут стать побратимами и решили предвосхитить этот момент.

В дальнейшем Абдулаевы продолжат пополнять свой патриотический уголок новыми экспонатами, благо свободные стены еще есть. В ближайшее время рядом с уральскими горами и березками появятся золотые пески Самарканда.

– День народного единства – юный и пока не очень популярный праздник, но это хороший повод познакомить детей с историей нашей страны, сформировать у них привязанность к родному дому, улице, городу и стране, толерантность к другим народам, – убежден Самижон. – Можно быть настоящим патриотом своей страны и при этом оставаться открытым и толерантным к другим культурам.

Стали достопримечательностью

Первыми в необычном подъезде, помимо жильцов самого дома, побывали жители окрестных домов.

– Я живу в нескольких домах от Абдулаевых, много читала в СМИ об этой необычной семье. На днях с сыном заглянули туда, правда в квартиру позвонить постеснялись, – рассказывает жительница Арамиля Маргарита Полякова. – Задумка шикарная, хотим что-то подобное сделать и у себя на приусадебном участке.

Как признается Самижон, после публикаций в СМИ у него в гостях побывали еще нескольких жителей Арамиля, окрестных сел и поселков. Один раз в дверь постучали гости из Челябинска. А в конце октября в трехкомнатную квартиру Абдулаевых нагрянул в гости целый класс – Камилла решила пригласить домой всех своих одноклассников. После мини-экскурсии дети посмотрели фильм, попробовали настоящий узбекский плов и восточные сладости и послушали народные песни. В качестве почетного гостя на урок пригласили генерального консула Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова.

– Звонили и из других школ – спрашивают, можно ли тоже провести для детей такой урок патриотизма, – признается глава семейства. – Соседям такие визиты не мешают: квартира расположена особняком, под нами – этаж с нежилыми помещениями. А мы с детьми только за: наши двери открыты для гостей!

О семье Впервые «ОГ» рассказала о семье Абдулаевых два года назад. Самижон, сам бывший воспитанник детского дома, решил, что обязательно возьмет на воспитание хотя бы одного приемного ребенка, и вместе с супругой не просто сдержал, но и перевыполнил это обещание. Раньше семья жила в частном доме в Большом Истоке. После пожара Абдулаевы при поддержке местных и областных властей и благотворителей перебрались в Арамиль. В прошлом году жизнь супруги Самижона – Мухайё – унес коронавирус. Сейчас глава семейства растит детей самостоятельно. Особое внимание в семье уделяется воспитанию патриотизма.