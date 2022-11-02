Илья Марков рассказал о программе празднования 300-летия Екатеринбурга

Организаторы постарались сделать культурную программу не только веселой, но и познавательной. Фото: Полина Зиновьева

Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков рассказал, какие мероприятия пройдут в рамках празднования 300-летия уральской столицы. Организаторы постарались сделать культурную программу не только веселой, но и познавательной.

Кроме традиционных для Екатеринбурга мероприятий, таких как Ural Music Night, "Ночь музеев" и Венский фестиваль музыкальных фильмов, будут организованы необычные спецпроекты. Один из них, например, расскажет о создании Екатеринбурга и жизни в городе с помощью цифровых инсталляций на воде и зданиях.

"Совместно с Музеем истории Екатеринбурга и Уральским федеральным университетом мы выбираем наиболее яркие эпизоды из истории города, начиная с 1823 года и до наших дней. Эти данные лягут в основу новой экспозиции, которая, в том числе, будет продемонстрирована на акватории городского пруда. Над водой будут появляться арт-объекты, через которые можно будет узнать об интересных фактах из жизни мегаполиса", — передает слова Ильи Маркова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Одной из самых масштабных площадок празднования станет ЦПКиО им. Маяковского, где разместятся развлекательные зоны и летняя эстрада. Последнюю планируют открыть 17 августа.

Также на улицах Екатеринбурга пройдут костюмированные шествия и маскарады, в их числе международный фестиваль "Лица улиц". Проект будет реализован совместно с участниками из дружественных стран.

"Возможно одной из локаций мероприятия станет обновленная улица Вайнера. Напомню, Екатеринбург одержал победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода. Город получил 215 миллионов рублей на создание современной туристической инфраструктуры", — добавил Илья Марков.

На участке от драмтеатра до Макаровского моста, где уже есть песочницы, спортивные и игровые площадки, будет организовано большое пространство для детей. Также запланированы музыкальные, хореографические молодежные проекты и связанные с изобразительным искусством. Основная часть событий будет происходить на площади Кирова, возле УрФУ.