У екатеринбурженки арестовали BMW за кредитный долг

Должница прятала свой автомобиль у подруги. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Женщина задолжала кредитной организации более 3,5 млн рублей. Однако от уплаты уклонялась.

Как выяснили судебные приставы, екатеринбурженка владеет BMW 3 Series Sedan 320i xDrive. Автомобиль был объявлен в розыск. Обнаружили его у дома подруги должницы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества. BMW передан на ответственное хранение взыскателю – кредитной организации. Если долг не будет погашен, машину продадут.

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