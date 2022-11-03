Представители Свердловской и Новосибирской областей обсудили опыт Среднего Урала по развитию стройотрасли

Представители двух регионов обсудили опережающее строительство инфраструктурных объектов и другие инструменты поддержки отрасли. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбург прибыла делегация из Новосибирской области. Цель визита — развитие сотрудничества между регионами.

Как отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, Средний Урал активно развивает взаимную торговлю с Новосибирской областью. В том числе, в сфере производства стройматериалов.

"Сейчас перед стройкомплексом стоят масштабные задачи, которые требуют комплексного подхода и новых решений. Это и синхронизация темпов жилищного строительства с возведением объектов социальной инфраструктуры, и создание механизмов устойчивого развития промышленности строительных материалов, и применение цифровых решений. У обоих регионов есть положительный опыт в этих вопросах", — сказал Дмитрий Ионин.

В свою очередь зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов заявил, что для визита была выбрана Свердловская область, поскольку ее знают как динамично развивающийся регион.

"С 2016 года между правительствами Свердловской и Новосибирской областями действует соглашение о сотрудничестве. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы пролонгировать и расширить это соглашение, чтобы оно заработало на полную мощь", — подчеркнул Майис Мамедов.

По данным областного департамента информполитики, в ходе рабочего визита гости ознакомились с комплексом студенческой деревни и другими крупными инфраструктурными объектами. В ближайшее время они посетят микрорайон Солнечный.