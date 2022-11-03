Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность в праздничные дни

Длинные выходные стартуют завтра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов обеспечить комплексную безопасность граждан в предстоящие праздничные дни.

"Впереди выходные и праздничные дни. Министерству общественной безопасности и главам муниципалитетов необходимо обеспечить безопасность на подведомственных территориях. В первую очередь речь идет о местах массового пребывания людей: торговых центрах, парках, объектах транспортной инфраструктуры", — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, 4 ноября отмечается День народного единства.