Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность в праздничные дни

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов обеспечить комплексную безопасность граждан в предстоящие праздничные дни.
"Впереди выходные и праздничные дни. Министерству общественной безопасности и главам муниципалитетов необходимо обеспечить безопасность на подведомственных территориях. В первую очередь речь идет о местах массового пребывания людей: торговых центрах, парках, объектах транспортной инфраструктуры", — заявил Евгений Куйвашев.
Напомним, 4 ноября отмечается День народного единства.