«Я получаю удовольствие от жизни»

Фото: ЦОС УИУ РАНХиГС

Денис Воробьев стал призером Чемпионата Свердловской области по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Молодой человек – студент четвертого курса Уральского института управления (УИУ) – филиала РАНХиГС. В состязаниях, которые проходили 30 октября в Нижним Тагиле, он завоевал серебро и бронзу.

В личном зачете спортсмен занял второе место в весовой категории до 65 килограммов с результатом 124 килограмма (вес поднятой штанги) и третье в абсолютном зачете, уступив более взрослым соперникам.

«Я доволен итогом соревнований, рад, что улучшил свой личный результат. Мне всего 21 год – время для покорения высшей ступени пьедестала еще есть», – улыбается Денис.

Но своими главными достижениями он считает чемпионские звания в Кубке России в середине октября 2022 года и в Первенстве России в 2020 году по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмен родом из Верхней Туры. По словам Дениса, в полтора года ему был поставлен диагноз – детский церебральный паралич. Возможностей для занятий спортом в маленьком городе не было, но благодаря стараниям родителей ребенок с 13 лет регулярно ездил за 50 км в Нижний Тагил, в школу адаптивного спорта.

«К тренировкам меня подталкивали амбиции и желание самореализоваться, но мама очень хотела, например, чтобы я приобщался еще и к искусству. Поэтому в детстве я ходил в музыкальную и художественную школы, однако спорт нравился больше. Родители одобрили мой выбор и всегда поддерживают. Если соревнования проходят в городах области, то обязательно приезжают поболеть. Они мной гордятся, а для меня родители и тренер – главные люди», – рассказывает парень.

Денис тренируется в специальном зале недалеко от кампуса Президентской академии – купил годовой абонемент. Иногда ходит в «качалку» родного вуза. Его наставник – Сергей Шекуров, президент Федерации по пауэрлифтингу Свердловской области.

Денис живет в общежитии Президентской академии и готовится к написанию выпускной квалифицированной работы. Педагоги отмечают его хорошую успеваемость.

«Это наш герой и наша звезда, – говорит Ксения Владимировна Нуштайкина, декан факультета права и безопасности, по совместительству – научный руководитель дипломной работы Дениса, – Он увлечен не только спортом, хотя это, разумеется, очень непросто в его обстоятельствах. Его по-настоящему интересует наука, чувствуется желание глубоко во всем разобраться, в частности, в трудовом праве, что и будет темой выпускной квалификационной работы».

Парень планирует продолжать спортивную карьеру и хочет получить дополнительное тренерское образование: «Я не вышел на пик своих физических возможностей, поэтому с надеждой смотрю вперед», ­– комментирует Денис.

Сейчас для студента главное – написать отличную дипломную работу и успешно окончить УИУ – филиал РАНХиГС.

«Я стараюсь успевать все – и в институте, и на тренировках. Иногда, правда, приходится жертвовать сном, но это не страшно. Главное – я получаю удовольствие от жизни. И все, что делаю, делаю сам, добровольно, а не по чьему-то указанию и не из чьей-то жалости», – говорит Денис Воробьев.

Фото: ЦОС УИУ РАНХиГС

Фото: ЦОС УИУ РАНХиГС