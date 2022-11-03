В Свердловской области автоматические пункты весового контроля ввели в эксплуатацию

Автоматические пункты должны стать действенным инструментом контроля соблюдения весовых требований. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На свердловских дорогах в полную силу заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля. Они передают сведения о перегрузах транспортных средств.

Информацию о нарушителях получают в Центре автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. При этом пункты оснащены электронными табло, которые предупреждают водителей о превышении веса.

В соответствии с КоАП превышение допустимых параметров транспортных средств грозит собственнику (владельцу) транспортного средства административным штрафом в размере от 150 до 500 тысяч рублей.

"Автомобильные дороги строятся по проектам, при расчетах в них закладываются нормативные нагрузки. При превышении допустимой нагрузки происходит ускоренное разрушение дорожного покрытия, при этом особенно страдают мосты", – отмечает замначальника ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных дорог" Олег Мелехов.

По данным регионального департамента информполитики, сегодня на территории Среднего Урала работают 19 автоматических пунктов. Они помогут обеспечить сохранность автодорог и снизить расходы на их содержание.

Отмечается, что сохранение жизни и здоровья свердловчан является приоритетом для региональных властей. Под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева находится сохранение дорог, повышение их качества и безопасности для всех участников движения.