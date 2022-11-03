Возведение ледового городка в Екатеринбурге планируют начать 14 ноября

Точная дата станет известна после выбора подрядчика, который займется возведением городка. Фото: Галина Соловьева

Власти Екатеринбурга рассказали, когда планируется начать строительство главной новогодней площадки. Предварительная дата — 14 ноября (понедельник).

До этого на площади 1905 года развернется последняя в этом сезоне ярмарка. Торговые ряды будут ждать горожан 12 и 13 ноября.

Автопарковку закроют вечером 11 ноября. И если планы по старту возведения ледового городка не изменятся, то поставить машины напротив мэрии горожане смогут ближе к февралю 2023 года.

Напомним, в этом году темой главной праздничной площадки станет "300-летие Екатеринбурга". В городке предполагается установить 25-метровую живую ель, ледяные скульптуры, горки и аттракционы.