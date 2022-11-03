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Общество
3 ноября 2022, 20:21

Полпред Владимир Якушев наградил уральских общественников за помощь Донбассу

  Валерия Белякова
Владимир Якушев

Полпред Владимир Якушев вручил общественникам благодарственные письма. Фото: пресс-служба Аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев наградил представителей общественных и некоммерческих организаций за помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда.

Встреча с общественниками прошла в преддверии Дня народного единства. 

"День народного единства — это праздник единения нации и становления гражданского общества. Ополчение Минина и Пожарского было именно гражданским движением. В трудный момент оно поднялось на защиту Родины и спасло страну. Традиции гражданского служения продолжаются и сегодня — об этом говорит активная позиция общественных организаций в ходе специальной военной операции", — отметил полпред.

За активное участие в сборе и доставке гуманитарных грузов на Донбасс награждены благодарственными письмами руководитель свердловского Дома добровольцев Евгений Дайнес, член курганского штаба движения #МыВместе Александр Айвазов, директор Центра развития и поддержки поискового добровольчества Игорь Заборовский, а также председатель общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Содружество" Эдуард Логинов и руководитель южноуральского отделения организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Углев.

Владимир Якушев поблагодарил волонтеров за отзывчивость. Так как именно неравнодушные уральцы помогают жителям Донбасса в строительстве новых домов, объектов социальной инфраструктуры. Общественники проводят гуманитарные миссии в ДНР и ЛНР. Обеспечивают горячим питанием людей, готовят для них пищу на полевых кухнях, передают одежду, продукты и средства личной гигиены.

Напомним, ранее гуманитарную помощь на Донбасс направили свердловские приставы.

Областная газета Свердловской области

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