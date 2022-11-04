Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народного единства

Евгений Куйвашев призвал обеспечить благополучную и безопасную жизнь потомкам в свободной и процветающей России. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем народного единства. Праздник ежегодно отмечается 4 ноября.

День народного единства, по мнению главы Среднего Урала, олицетворяет славные традиции патриотизма, мужества, чести, единения и ответственности за судьбу Отечества.

"Мы все живем на одной земле, говорим на одном языке. У нас общие корни, общая история, общее будущее и общие цели. И только от нас, от нашей сплоченности, любви к Родине, желания видеть Россию сильной державой, стремления работать во имя этого, зависит судьба Отечества", – сказал губернатор.

Евгений Куйвашев также подчеркнул, что в Свердловской области в мире и согласии живут представители разных национальностей, религий и традиций. Общими усилиями вносится большой вклад в развитие региона. Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

Ранее "Областная газета" публиковала праздничную программу мероприятий на 4 ноября.