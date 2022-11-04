Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем народного единства

Владимир Якушев: "Единство народа — одно из главных достояний, полученное нами от предков". Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил граждан с Днем народного единства.

"В трудную минуту единство помогает нам бороться и побеждать. Так было в далеком XVII веке, когда страна противостояла иноземным захватчикам. Сплоченность народа обеспечила победу и в 1812 году, и в 1945-м. Столь же важно единство и в наши дни, когда перед Россией вновь стоят серьезные вызовы. Уверен: и на этот раз победа будет за нами", — заявил полпред.

Владимир Якушев пожелал уральцам благополучия, силы духа, веры в себя и страну.

Ранее жителей Свердловской области с праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев. С программой мероприятий на 4 ноября можно ознакомиться здесь.