Глава администрации Макеевки поздравил свердловчан с Днем народного единства

Летом власти Макеевки и Среднего Урала подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: кадр из видеообращения администрации Макеевки

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров поздравил с Днем народного единства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей региона.

"С праздником, который символизирует единение народов великой России, любовь к Отечеству и стремление принести пользу своей стране. <...> Пусть положительная энергия каждого из нас обеспечит мир и спокойствие, будет залогом развития и процветания. Нас всех объединяет Россия, и мы готовы трудиться во имя общего блага", — отметил Владислав Ключаров.

Он пожелал свердловчанам жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях.

Видео: администрация города Макеевка.

Напомним, Макеевка и Свердловская область подписали соглашение о сотрудничестве 5 июня, согласно которому Средний Урал взял шефство над городом и будет оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры.

Ранее уральцев и свердловчан с Днем народного единства поздравили полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

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