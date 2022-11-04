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4 ноября 2022, 16:25

В столице Урала проходит фестиваль #МыВместе

фестиваль #МыВместе

Дворец народного творчества является основной площадкой празднования Дня народного единства в регионе в этом году. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 4 ноября, во Дворце народного творчества (Екатеринбург) проходит фестиваль #МыВместе. Участниками мероприятия стали национально-культурные общества и автономии Среднего Урала, а также учреждения культуры.

На площадке работают подворья. Посетителей знакомят с искусством и творчеством народов, проживающих в Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Для всех желающих организованы мастер-классы.

Фото: Павел Ворожцов

По данным департамента информполитики Свердловской области, особенностью фестиваля в этом году стало участие представителей Донецкой и Луганской народных республик. "Для нас очень значимо участие в таком празднике, потому что мы смогли окунуться в мир творчества и забыть о своих невзгодах", — рассказала народный мастер Луганщины по вышивке Надежда Журман.

Фото: Павел Ворожцов

Гостей также угощают разными блюдами. Свои кулинарные способности демонстрируют марийцы, грузины, цыгане, татары. Запеченную с пшенной кашей тыкву, сырники и блины свердловчане смогли попробовать на стенде Макеевки.

Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, во Дворце народного творчества выступают творческие коллективы региона. Работает площадка "Поддержи своих", где все желающие могут записать видеообращение к участникам спецоперации.

Фото: Павел Ворожцов

Завершает программу концерт "Победили тогда, победим и сейчас!". На сцену выйдут оркестр духовых инструментов Донецкой государственной академической филармонии, вокальная группа "Ре-Ми" из ДНР. Также выступят ансамбль песни и танца народов Урала "Прикамье", Уральский государственный академический русский народный хор, оркестр "Уралбэнд" под управлением Александра Павлова.

Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

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