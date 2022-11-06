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Общество
6 ноября 2022, 14:30

Рабочая неделя на Среднем Урале начнется с плюсовых температур

  Валерия Белякова
Потепление

В понедельник в Екатеринбурге потеплеет до +3 градусов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области с понедельника потеплеет. Днем на территории региона ожидаются плюсовые температуры, сообщают в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в понедельник днем на Среднем Урале потеплеет до +2 градусов, ночью похолодает до -6. Ожидается облачность, небольшой мокрый снег, местами с прояснениями. В отдельных районах возможна гололедица. Такая погода, по прогнозам метеорологов, продержится три дня.

В Екатеринбурге с 7 по 9 ноября днем воздух будет прогреваться до +3 градусов, ночью температура будет опускаться до -3. Ожидается слабый снег.

Напомним, накануне в Свердловской области прошел сильный снегопад, ГИБДД была вынуждена ограничить движение на дорогах региона.

Областная газета Свердловской области

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